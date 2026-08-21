СМИ узнали о планах Британии провести ЧМ по футболу

Британские власти рассматривают возможность подачи официальной заявки на проведение чемпионата мира по футболу. Как сообщает издание inews со ссылкой на информированные источники, премьер-министр страны Энди Бёрнэм в пятницу на заседании в Манчестере обсудил с коллегами перспективы проведения турнира на территории Соединённого Королевства. Он уже вступил в предварительные консультации с национальными футбольными федерациями.

По данным издания, одной из ключевых целей возможной заявки станет реализация масштабной программы по реконструкции стадионов, что позволит модернизировать спортивную инфраструктуру страны. Ближайший ЧМ по футболу, место проведения которого пока не определено, запланирован на 2038 год. К настоящему времени Международная федерация футбола (ФИФА) не объявляла о старте заявочной кампании. В британском правительстве не уточняют, на какой именно чемпионат мира может быть подана заявка.

При этом ещё в мае кабинет министров поручил государственному агентству UK Sport провести предварительную оценку возможности проведения Олимпийских и Паралимпийских игр на севере Англии в 2040-х годах. Что касается мировых первенств, то в 2030 году турнир примут Испания, Португалия и Марокко, а также по несколько матчей пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. В 2034 году хозяйкой мундиаля станет Саудовская Аравия. Англия же проводила чемпионат мира лишь однажды — в далёком 1966 году.

Ранее премьер-министр Британии Энди Бёрнэм заявил о недопустимости передачи коммерческих прав на чемпионат мира по футболу в руки частных инвесторов. Свою позицию он выразил в социальной сети X, подчеркнув, что футбол всегда принадлежал болельщикам. По словам Бёрнэма, попытки монетизировать главный футбольный турнир являются предательством самой сути игры.