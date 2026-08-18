Израиль отозвал голос за переизбрание Инфантино на пост президента ФИФА

Израильская футбольная ассоциация отказалась от ранее заявленной поддержки Джанни Инфантино на следующих выборах президента ФИФА. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо главы IFA Моше Зуареса.

Причиной решения стал кризис доверия к руководству международной федерации. Недовольство израильской стороны связано с планами ФИФА передать внешним инвесторам 25% коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise.

Несмотря на отзыв поддержки Инфантино, в IFA рассчитывают сохранить диалог с международной федерацией и добиться общего понимания дальнейшего развития мирового футбола.

Ранее Джанни Инфантино предлагал национальным футбольным федерациям крупные выплаты в обмен на поддержку проекта FIFA Forward Enterprise. При согласии до 19 сентября каждой ассоциации обещали около €35 млн, тогда как при более позднем решении сумма существенно сокращалась. Проект предполагал создание отдельной коммерческой структуры с участием частных инвесторов для управления правами на крупнейшие турниры ФИФА.