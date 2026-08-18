Операционный директор ФИФА Кевин Ламур был уволен после критики Инфантино

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул свой пост после публичной критики инициативы президента организации Джанни Инфантино по передаче части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщает RMC Sport.

Ламур занимал должность с ноября 2024 года. В самой ФИФА детали расставания раскрывать не стали, уведомив членов совета, что решение принято «по взаимному согласию» и организация сохраняет уважение к бывшему руководителю.

По данным издания, для сотрудников такой исход неожиданностью не стал, ведь Ламур позволил себе выступить с критикой в адрес главы ФИФА, из-за чего его положение внутри структуры оказалось под угрозой.

Во время прошедшего чемпионата мира критики вокруг Инфантино стало в разы больше. Ранее президента ФИФА даже потребовали не допустить до выборов на новый срок. При этом в самой организации считают всё это тщательно спланированной попыткой дискредитации.