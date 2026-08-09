ФИФА назвала скандал вокруг Инфантино спланированной попыткой дискредитации

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным заявлением, в котором обвинила неустановленных лиц в организации скоординированной кампании по дискредитации организации и её президента Джанни Инфантино. Поводом для заявления послужила публикация в британской газете The Telegraph, в которой сообщалось о выплате УЕФА компенсации бывшей сотруднице, с которой, как утверждается, у Инфантино были отношения.

В ФИФА подчеркнули, что подобные материалы являются частью целенаправленной кампании. По мнению представителей организации, оппоненты, не имеющие поддержки среди членов федерации, пытаются добиться своих целей через обвинения и дезинформацию, минуя демократические процедуры. В заявлении также отмечается, что публикации содержат необоснованные утверждения и ложные данные, а спекуляции на эту тему не должны выдаваться за факты.

Организация напомнила, что Джанни Инфантино посвятил развитию футбола более тридцати лет, способствуя расширению доступа к игре и перераспределению ресурсов в пользу всех континентов. Инфантино занимал пост генерального секретаря УЕФА с 2009 по 2016 год, а затем дважды переизбирался на должность главы ФИФА без соперников. Следующие выборы президента организации запланированы на март 2027 года.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил шестизначную сумму бывшей сотруднице организации, которую The Telegraph называет любовницей нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идёт о периоде, когда Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА. Как утверждает издание, женщина занимала в организации административную должность, когда между ней и Инфантино якобы возникли отношения. Впоследствии она получила руководящий пост с существенно более высокой зарплатой.