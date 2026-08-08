Скандал в УЕФА: Любовнице Инфантино выплатили шестизначную сумму

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил шестизначную сумму бывшей сотруднице организации, которую The Telegraph называет любовницей нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идёт о периоде, когда Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА.

Как утверждает издание, женщина занимала в организации административную должность, когда между ней и Инфантино якобы возникли отношения. Впоследствии она получила руководящий пост с существенно более высокой зарплатой. Её годовой доход, по данным The Telegraph, составлял около 160 тыс. швейцарских франков, что примерно на 30% больше прежнего заработка.

Ситуация, как утверждает газета, стала известна руководству УЕФА. Тогдашний глава организации Мишель Платини потребовал от Инфантино сделать выбор между сохранением должности и женщиной. В итоге сотрудница покинула УЕФА, а Инфантино продолжил работу в организации.

После женщине выплатили выходное пособие, а также взяли на себя расходы на обучение по программе MBA. Стоимость обучения в бизнес-школе, по данным издания, достигала примерно £45 тыс. в год.

Кроме того, газета утверждает, что Инфантино оказал содействие в поиске для бывшей сотрудницы новой работы в той же профессиональной сфере.

В европейской футбольной организации подтвердили факт выплаты. Однако там заявили, что деньги были перечислены в рамках правил, которые в то время распространялись на сотрудников, прекращавших работу в УЕФА. В организации также указали, что с 2016 года внутренние нормы были пересмотрены и ужесточены.

Сам Инфантино отверг изложенные в публикации обвинения. В пресс-службе ФИФА назвали утверждения газеты «клеветническими» и «абсолютно не соответствующими действительности».