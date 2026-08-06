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6 августа, 10:22

Мы извиняемся: Инфантино назвал ошибкой планы продать чемпионат мира

FT: Глава ФИФА Инфантино признал ошибки в отношении инвестиционного плана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Президент ФИФА Джанни Инфантино признал ошибки при попытке реализовать инвестиционный план FIFA Forward Enterprise на $20 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Инфантино членам совета организации.

Инициатива предполагала продажу частным инвесторам доли прав на чемпионаты мира и могла привлечь $4,2 млрд, но была массово раскритикована. В обращении, подготовленном после экстренного заседания в Марокко, Инфантино заявил, что схема должна была быть реализована иначе.

«Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обязуемся не допустить их повторения» — говорится в послании, подписанном Инфантино и генсеком ФИФА Маттиасом Графстрёмом.

Глава ФИФА пообещал тщательно проанализировать произошедшее.

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Напомним, Джанни Инфантино планировал поднять себе зарплату до $30 млн в рамках проекта FIFA Forward Enterprise, а также рассчитывал на дополнительные бонусы. ФИФА хотела создать коммерческую структуру для управления крупными турнирами, которая привлекла бы $4,2 млрд инвестиций. Однако проект столкнулся с критикой, и Инфантино отказался от идеи продажи прав на ЧМ частным инвесторам, включая компанию брата зятя Дональда Трампа на фоне слухов о возможной отставке.

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Александра Мышляева
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