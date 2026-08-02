Инфантино хотел с помощью проекта ФИФА повысить себе зарплату до $30 млн

Глава ФИФА Джанни Инфантино хотел поднять себе зарплату до $30 млн. По данным The Times, такой бонус он планировал получить в случае успеха проекта FIFA Forward Enterprise. Также сообщается, что Инфантино рассчитывал на дополнительные выплаты за руководство этой структурой.

ФИФА планировала учредить коммерческую структуру для управления ключевыми турнирами среди мужчин и женщин. Джанни Инфантино рассчитывал, что проект FIFA Forward Enterprise привлечёт $4,2 млрд инвестиций, что позволило бы увеличить доходы национальных ассоциаций и стимулировать развитие футбола. Однако инициатива столкнулась с жёсткой критикой со стороны футбольного сообщества. На фоне слухов о возможной отставке из-за потери авторитета внутри организации, Инфантино был вынужден официально отказаться от идеи продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Ранее сообщалось, что в УЕФА начали поиск кандидата на замену президента ФИФА Джанни Инфантино, считая, что мировому футболу нужна объединяющая фигура, и сосредоточились на президенте КОНКАКАФ Викторе Монтальяни, поскольку представитель УЕФА вряд ли получит достаточную поддержку. Давление на Инфантино растёт: все национальные ассоциации УЕФА готовы выразить ему вотум недоверия, если он не уйдёт добровольно