Инфантино предрекли досрочной уход с поста президента ФИФА
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Президент ФИФА Джанни Инфантино может покинуть свой пост ещё до очередных выборов. Об этом сообщил журналист Ромен Молина на своей странице в социальной сети X.
По его утверждению, глава Международной федерации футбола якобы утратил поддержку части руководства организации и больше не контролирует ключевые процессы внутри ФИФА. В связи с этим, как утверждает Молина, вопрос об отставке Инфантино может быть решён в ближайшее время. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Несколько месяцев назад Инфантино объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента ФИФА. Очередной конгресс организации, на котором состоятся выборы главы, запланирован на 18 марта 2027 года в Марокко.
В последние недели Инфантино оказался в центре критики после инициативы о продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Предложение вызвало резонанс в футбольном сообществе: его раскритиковали ряд национальных федераций и конфедераций, КОНКАКАФ официально отказалась поддержать проект, а УЕФА объявил о бойкоте турниров под эгидой ФИФА.
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