Инфантино предрекли досрочной уход с поста президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино может покинуть свой пост ещё до очередных выборов. Об этом сообщил журналист Ромен Молина на своей странице в социальной сети X.

По его утверждению, глава Международной федерации футбола якобы утратил поддержку части руководства организации и больше не контролирует ключевые процессы внутри ФИФА. В связи с этим, как утверждает Молина, вопрос об отставке Инфантино может быть решён в ближайшее время. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Несколько месяцев назад Инфантино объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента ФИФА. Очередной конгресс организации, на котором состоятся выборы главы, запланирован на 18 марта 2027 года в Марокко.