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30 июля, 20:56

В КОНКАКАФ поддержали решение УЕФА отвергнуть идею о продаже доли прав на ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefano Ember

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefano Ember

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отклонили предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Такое решение было принято по итогам экстренного совещания организации.

В КОНКАКАФ заявили, что предложение вызвало серьёзные вопросы из-за отсутствия прозрачной процедуры рассмотрения, слишком сжатых сроков и одобрения со стороны руководящих органов ФИФА. В организации также усомнились в необходимости привлечения частного капитала после проведения самого прибыльного чемпионата мира в истории.

Инфантино предложил федерациям €35 млн за поддержку продажи прав на ЧМ
Инфантино предложил федерациям €35 млн за поддержку продажи прав на ЧМ

Ранее сообщалось, что Инфантино предложил создать компанию для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, рассчитывая привлечь около $4,2 млрд. Инициатива уже подверглась критике со стороны футбольных функционеров. А УЕФА даже объявил бойкот турнирам ФИФА при реализации этого плана.

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Артём Гапоненко
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