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29 июля, 13:05

Инфантино предложил федерациям €35 млн за поддержку продажи прав на ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Asatur Yesayants

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Asatur Yesayants

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил национальным федерациям крупные субсидии за поддержку продажи коммерческих прав на чемпионат мира. Подробности сделки раскрыл телеканал Sky Sports.

Инфантино разослал письма руководителям ассоциаций с призывом одобрить проект по привлечению частных инвесторов. В обмен на согласие до 19 сентября он пообещал каждой федерации выплату в размере 35 миллионов евро. Тем, кто даст ответ позже установленного срока, сумма сократится примерно до 9 миллионов.

Издание The Times писало, что схема предполагает создание отдельной компании для управления мужскими и женскими мундиалями, а также клубным первенством. Каждая из 211 входящих в ФИФА ассоциаций может получить в ней долю, которая оценивается в 20 миллионов долларов. Сообщалось, что консультации по проекту ведутся в том числе с лицами, близкими к администрации Дональда Трампа, а сам Инфантино может занять пост комиссионера структуры.

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Ранее Конгресс США инициировал расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, заподозрив его в неформальных связях с администрацией Дональда Трампа. Демократ Джейми Раскин потребовал от главы футбольной федерации полностью раскрыть детали этих контактов. Конгрессмен настаивает на сохранении всей переписки сотрудников ФИФА с лицами, аффилированными с командой Трампа или его инаугурационным комитетом. В запросе фигурируют переписки в мессенджерах и соцсетях, включая Signal, Telegram, WhatsApp, X и Truth Social.

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Юлия Сафиулина
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