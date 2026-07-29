Инфантино предложил федерациям €35 млн за поддержку продажи прав на ЧМ

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил национальным федерациям крупные субсидии за поддержку продажи коммерческих прав на чемпионат мира. Подробности сделки раскрыл телеканал Sky Sports.

Инфантино разослал письма руководителям ассоциаций с призывом одобрить проект по привлечению частных инвесторов. В обмен на согласие до 19 сентября он пообещал каждой федерации выплату в размере 35 миллионов евро. Тем, кто даст ответ позже установленного срока, сумма сократится примерно до 9 миллионов.

Издание The Times писало, что схема предполагает создание отдельной компании для управления мужскими и женскими мундиалями, а также клубным первенством. Каждая из 211 входящих в ФИФА ассоциаций может получить в ней долю, которая оценивается в 20 миллионов долларов. Сообщалось, что консультации по проекту ведутся в том числе с лицами, близкими к администрации Дональда Трампа, а сам Инфантино может занять пост комиссионера структуры.

Ранее Конгресс США инициировал расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, заподозрив его в неформальных связях с администрацией Дональда Трампа. Демократ Джейми Раскин потребовал от главы футбольной федерации полностью раскрыть детали этих контактов. Конгрессмен настаивает на сохранении всей переписки сотрудников ФИФА с лицами, аффилированными с командой Трампа или его инаугурационным комитетом. В запросе фигурируют переписки в мессенджерах и соцсетях, включая Signal, Telegram, WhatsApp, X и Truth Social.