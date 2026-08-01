УЕФА начал искать замену президенту ФИФА Инфантино

В Союзе европейских футбольных ассоциаций начали искать кандидата, который сможет заменить президента ФИФА Джанни Инфантино. Как пишет The Telegraph, в организации считают, что мировому футболу сейчас нужна «объединяющая» фигура.

По данным издания, европейские функционеры понимают, что представитель УЕФА вряд ли сможет заручиться достаточной поддержкой на выборах. Поэтому внимание сосредоточили на президенте КОНКАКАФ Викторе Монтальяни, который руководит конфедерацией с 2016 года.

На этом фоне давление на Инфантино продолжает усиливаться. Ранее The Telegraph сообщила, что все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, готовы выразить главе ФИФА вотум недоверия, если он не уйдёт в отставку добровольно.

Поводом для конфликта стал проект FIFA Forward Enterprise. План предполагал создание отдельной компании для управления коммерческими правами на крупнейшие турниры с привлечением частных инвесторов. В ФИФА рассчитывали, что схема принесёт около 4,2 миллиарда долларов.

Однако инициативу раскритиковали УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатская и Южноамериканская конфедерации. После этого Инфантино отказался от продвижения проекта, но вернуть доверие руководителей футбольных организаций не смог.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он дважды переизбирался без альтернативных кандидатов, а очередные выборы президента организации запланированы на март 2027 года в Рабате.

Проект FIFA Forward Enterprise предполагал создание коммерческой компании стоимостью около 20 миллиардов долларов. ФИФА хотела продать инвесторам до 20% акций структуры, сохранив за собой контроль, а полученные средства направить национальным федерациям на развитие футбола.