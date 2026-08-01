Обещал прозрачность, получил недоверие: В УЕФА жёстко прошлись по Инфантино

Руководство ФИФА утратило доверие не только со стороны УЕФА, но и, как утверждают в Союзе европейских футбольных ассоциаций, многих представителей мирового футбольного сообщества.

В организации напомнили, что в 2016 году президент ФИФА Джанни Инфантино обещал сделать работу федерации прозрачной и подчёркивал, что её средства принадлежат национальным футбольным ассоциациям. В УЕФА заявили, что эти обещания, по их мнению, выполнены не были.

При этом в союзе положительно оценили решение отказаться от продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Одновременно в УЕФА раскритиковали подход к принятию решений в ФИФА, заявив, что больше не готовы мириться с «подобными тайными схемами, которые в ускоренном порядке разрабатываются безликими людьми».

Ранее члены КОНКАКАФ отклонили предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. В организации заявили, что инициатива вызывает вопросы из-за непрозрачной процедуры, сжатых сроков рассмотрения и отсутствия одобрения со стороны руководящих органов ФИФА.