Главу ФИФА Инфантино потребовали не допускать до новых выборов

Некоммерческая организация FairSquare потребовала признать президента ФИФА Джанни Инфантино не имеющим права баллотироваться на новый срок. Обращение направили в комитет организации по управлению, аудиту и соблюдению правил, сообщает The Athletic.

Поводом стала история с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана. FairSquare утверждает, что решение могло быть принято под политическим давлением.

Балоган получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил его дисквалификацию, благодаря чему форвард смог сыграть в следующем раунде. Позднее журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение последовало после звонка из Белого дома. Дональд Трамп подтвердил, что связывался с Инфантино и просил пересмотреть наказание футболиста.