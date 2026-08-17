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17 августа, 17:52

Главу ФИФА Инфантино потребовали не допускать до новых выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Некоммерческая организация FairSquare потребовала признать президента ФИФА Джанни Инфантино не имеющим права баллотироваться на новый срок. Обращение направили в комитет организации по управлению, аудиту и соблюдению правил, сообщает The Athletic.

Поводом стала история с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана. FairSquare утверждает, что решение могло быть принято под политическим давлением.

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Балоган получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил его дисквалификацию, благодаря чему форвард смог сыграть в следующем раунде. Позднее журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение последовало после звонка из Белого дома. Дональд Трамп подтвердил, что связывался с Инфантино и просил пересмотреть наказание футболиста.

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Александра Мышляева
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