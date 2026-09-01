«Барселона» укрепила состав нападающим сборной Бразилии

Бразильский нападающий Габриэл Жезус перешёл из лондонского «Арсенала» в «Барселону». Информация о подписании соглашения появилась на официальном сайте каталонского клуба.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на три сезона. По сведениям портала Transfermarkt, сумма компенсации за бразильца составила €10 млн.

Футболист присоединился к «канонирам» в 2022 году. За это время он выходил на поле в 123 встречах, отличившись 32 забитыми мячами и 22 голевыми передачами. В минувшем розыгрыше АПЛ форвард помог лондонцам завоевать титул.

На международной арене в активе игрока 64 матча за национальную сборную и 19 голов. В его копилке есть золото Кубка Америки 2019 года и серебро турнира 2021-го. Также Жезус является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Летом 2026 года «Барселона» провела масштабную трансферную кампанию, сосредоточившись на обновлении состава после ухода Роберта Левандовски и Феррана Торреса. Клуб потратил около 60 миллионов евро на подписание полузащитника Родри из Манчестер Сити, а также укрепил атаку, приобретя Энтони Гордона у «Ньюкасла» и Карим Адейеми у дортмундской «Боруссии. Кроме того, игроком «Барсы» стали Жоау Канселу, ранее игравший в аренде, и вратарь Доминик Ливакович.