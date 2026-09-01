«Барселона» заявила, что гордится наследием Месси, закончившим со сборной

«Барселона» прокомментировала решение нападающего Лионеля Месси завершить выступления за национальную команду Аргентины. Каталонский клуб, за который аргентинец выступал на протяжении 18 лет, выразил благодарность своему бывшему игроку.

«Ты отдал всё до последнего вздоха. Твоя страна и вся Барселона гордятся тем наследием, которое ты оставляешь», — говорится в заявлении клуба.

Месси защищал цвета каталонского клуба с 2003 по 2021 год, став одной из главных легенд в истории команды. За это время он завоевал впечатляющую коллекцию трофеев: 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок Испании, 8 раз завоёвывал Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА, 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.

За национальную команду Аргентины 39-летний форвард провёл 207 матчей, забив 125 голов и отдав 68 результативных передач. В составе сборной Месси добился главных успехов в карьере: стал чемпионом мира 2022 года, дважды выигрывал Кубок Америки, Завоевал трофей Финалиссимы-2022.

Решение завершить карьеру в сборной стало завершением эпохи для аргентинского футбола, в которой Месси стал абсолютной легендой национального футбола.