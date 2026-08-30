Месси забил четыре гола и помог «Интер Майами» добыть крупнейшую победу в истории

«Интер Майами» установил клубный рекорд в MLS, разгромив на своём поле «Монреаль» со счетом 7:1. Главным героем встречи стал Лионель Месси, который четыре раза поразил ворота соперника.

Счёт открыл Каземиро на 20-й минуте, однако на 37-й минуте Фабиан Герберс сравнял результат. После этого хозяева полностью перехватили инициативу. Месси забил на 40-й, 52-й, 83-й и шестой компенсированной минуте. Ещё по одному мячу записали на свой счёт Луис Суарес и Александр Шоу.

Победа стала крупнейшей для «Интера Майами» в истории выступлений клуба в MLS. Кроме того, команда впервые забила семь мячей за одну игру. До рекорда лиги ей не хватило одного гола: в 1998 году «Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Даллас Берн» со счётом 8:1.

Ранее Месси получил денежный штраф за удар соперника в матче с «Филадельфией». Причиной санкций стал инцидент в матче регулярного чемпионата.