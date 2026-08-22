Месси получил штраф за удар соперника в матче с «Филадельфией»

Дисциплинарный комитет MLS вынес решение о наложении денежного взыскания на форварда «Интер Майами» Лионеля Месси. Причиной санкций стал инцидент в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Юнион», в ходе которого аргентинец допустил физический контакт с областью головы и шеи соперника. Согласно заявлению пресс-службы лиги, размер штрафа остаётся конфиденциальной информацией.

ESPN пишет, что в конце матча с «Филадельфией» (2:2) Месси не сдержался. У него случилась стычка с Куинном Салливаном, и в пылу спора Лео ударил соперника по затылку.

Лионель Месси продолжает свою карьеру в «Интер Майами», куда перешел в 2023 году. В 2025-м аргентинец привел клуб к чемпионству в MLS, после чего в октябре того же года пролонгировал контракт до конца 2028-го. Статистика 39-летнего форварда в текущем сезоне впечатляет: 13 голов и 8 ассистов в 17 играх. Напомним, что в активе легендарного игрока — восемь «Золотых мячей», титул чемпиона мира, четыре победы в Лиге чемпионов и десять чемпионских титулов Ла Лиги, что делает его самым титулованным футболистом в истории.

Ранее Лионель Месси после смерти отца Хорхе задумался о завершении футбольной карьеры. Особенно тяжело футболисту дался последний чемпионат мира. По словам Лео, отец очень хотел приехать на турнир, но за несколько дней до его начала состояние Хорхе ухудшилось. Месси до последнего надеялся, что тот поправится, и обещал пройти со сборной Аргентины как можно дальше, чтобы отец ещё успел увидеть его на стадионе.