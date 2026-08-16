«Прощай, GOAT?»: Роналду намекнул, что этот сезон станет для него последним

Криштиану Роналду допустил, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере. Об этом 41-летний португалец рассказал в интервью журналу Vogue.

«Вероятно, это мой последний год в футболе. Я хочу оставить большое наследие», — заявил футболист.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с конца 2022 года. За карьеру он пять раз выигрывал «Золотой мяч», становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы, а также установил множество рекордов результативности. При этом португалец пока не объявлял об окончательном завершении карьеры. Его слова указывают лишь на возможный уход после сезона — решение, судя по формулировке, ещё не принято окончательно.

Ранее издание Bleacher Report составило символическую сборную главных разочарований чемпионата мира по футболу 2026 года, включив в неё игроков, которые, по мнению авторов, не оправдали ожиданий. В список попали Криштиану Роналду, Мануэль Нойер, защитники Рис Джеймс, Габриэл, Йонатан Та и Люка Динь, полузащитники Федерико Вальверде, Витинью и Лерой Сане, а также нападающие Нони Мадуэке и Ян Диоманде.