«Несуразно, давай обратно в брюнета»: Стилист объяснил, что не так с рыжим экспериментом Роналду

Криштиану Роналду снова удивил публику. На этот раз не голом, не переходом, а сменой имиджа. Португальский футболист, известный своей любовью к безупречному стилю, решился на эксперимент — покрасил волосы в медный оттенок. Но, кажется, не всем это пришлось по душе. Стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru разобрал новый лук звезды по косточкам и пришёл к неоднозначным выводам.

«Давайте разберём новый образ Роналду детальнее. Медные волосы и тёмно-каштановые брови — сочетание необычное. Почему Криш решил сменить цвет, так и останется за занавесом их семейного брака, нам остаётся только догадываться», — начал эксперт.

Стилист объяснил логику эксперимента: смуглая кожа и родинки Роналду теоретически могли бы сочетаться с рыжим цветом волос. Подобный типаж характерен для жителей северных регионов — Британии или Ирландии, где людей с такой внешностью часто называют «поцелованными солнцем». Этот образ должен был подчеркнуть в футболисте черты воина-викинга, однако, несмотря на удачную концепцию, итоговый результат оказался лишён гармонии.

Лично мне такой цвет волос на нём кажется непривычным, чувствуется лёгкий дисбаланс. Возможно, это просто временный имиджевый эксперимент, и, уверен, через какое-то время мы увидим Криша в его прежнем природном оттенке. Что касается бровей — они стали тёмно-коричневыми, и в целом цветовые аспекты соблюдены. Но абсолютной гармонии, на мой взгляд, всё же не хватает. Выглядит несуразно. Владимир Дубинин Стилист