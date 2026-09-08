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Опубликовано 8 сентября, 15:08

Месси в списке, Роналду — за бортом: Объявлены номинанты на «Золотой мяч»

Месси вошёл в список номинантов на «Золотой мяч»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

France Football объявил 30 претендентов на «Золотой мяч» — 2026. Среди нет — аргентинец Лионель Месси. А вот португалец Криштиану Роналду в список не вошёл.

В мужском списке также нет вратарей. Для голкиперов предусмотрена отдельная награда имени Льва Яшина.

  • Фото © France Football
    Фото © France Football

Фото © France Football

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При выборе лауреата будут учитывать выступления футболистов в период с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026-го. Главными критериями станут индивидуальная игра, влияние на результаты команды и произведённое впечатление.

Кроме того, жюри оценит командные достижения и завоёванные титулы. Отдельное значение будут иметь уважение к соперникам и соблюдение принципов честной игры.

Победителя определят журналисты из 100 стран, занимающих верхние позиции в рейтинге ФИФА. Каждый участник голосования составит собственный список претендентов.

Имя обладателя «Золотого мяча» объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Действующим лауреатом награды является форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в старте в трёх финалах ЧМ
Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в старте в трёх финалах ЧМ

Лионель Месси и Криштиану Роналду почти два десятилетия определяли главную интригу мирового футбола. За это время аргентинец восемь раз выигрывал «Золотой мяч», а португалец становился обладателем награды пять раз. Их соперничество стало символом целой футбольной эпохи, но недавно двух соперников сблизила трагедия. После смерти отца Месси Роналду впервые публично поддержал конкурента.

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Николь Вербер
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