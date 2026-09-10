«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов со счётом 2:1

«Ливерпуль» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счётом 2:1 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл на домашнем стадионе английского клуба.

Первым счёт открыл «Атлетико». На 17-й минуте отличился Маркос Льоренте. «Ливерпуль» отыгрался перед перерывом. На 40-й минуте мяч забил Доминик Собослаи.

После начала второго тайма хозяева вышли вперёд. Победный гол на 50-й минуте записал на свой счёт Алексис Макаллистер.

Во второй половине встречи «Ливерпуль» также потерял из-за травмы Брэдли Барколя. Полузащитник, который перешёл в английский клуб из французского «Пари Сен-Жермен», покинул поле на 60-й минуте.

Во втором туре «Ливерпуль» 13 октября сыграет в гостях с австрийским ЛАСКом. «Атлетико» 14 октября примет английский «Манчестер Юнайтед».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Каждая команда проведёт по восемь матчей. Восемь лучших коллективов напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковом раунде.

Ранее «Пари Сен-Жермен» начал общий этап Лиги чемпионов с уверенной победы над братиславским «Слованом». Встреча в Париже завершилась со счётом 6:1. Хозяева быстро перехватили инициативу и ещё в первом тайме сняли основные вопросы о победителе. Усман Дембеле открыл счёт на 17-й минуте, а вскоре удвоил преимущество парижан. Ещё до перерыва Ферран Торрес довёл разницу до трёх мячей. После возобновления игры испанец продолжил разгром гостей. Торрес забил на 47-й минуте, а спустя десять минут оформил хет-трик.