«Зенит» обратился в ЭСК из-за двух эпизодов матча с ЦСКА с участием Соболева

«Зенит» попросил Экспертно-судейскую комиссию РФС разобрать два эпизода матча с ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой армейцев со счётом 2:1. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб попросил оценить пенальти, который судья назначил в концовке второго тайма. Перед этим нападающий «Зенита» Александр Соболев ударил локтём в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

Второе обращение касается эпизода у ворот ЦСКА при счёте 1:1. Защитник армейцев Матеус Рейс во время борьбы с Дугласом Сантосом попал локтём по лицу Соболева. Арбитр пенальти в этом случае не назначил.

Теперь ЭСК предстоит оценить решения судейской бригады в обоих эпизодах.

Ранее ЦСКА победил «Зенит» со счётом 2:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Полузащитник армейцев Иван Обляков оформил дубль, а единственный гол хозяев забил Александр Соболев. После этой победы ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, а «Зенит» с 12 баллами остался на четвёртой строчке. В следующем туре армейцы 12 сентября примут казанский «Рубин», а петербуржцы в тот же день сыграют дома с московским «Локомотивом».