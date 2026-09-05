ЦСКА обыграл «Зенит» в матче РПЛ со счётом 2:1

ЦСКА победил петербургский «Зенит» со счётом 2:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главным героем игры стал полузащитник армейцев Иван Обляков, который оформил дубль и принёс своей команде три очка. В составе «Зенита» единственный мяч забил Александр Соболев. Перед матчем петербуржцы не могли рассчитывать на защитника Игоря Дивеева — футболист пропускал встречу из-за дисквалификации после удаления в игре с воронежским «Факелом».

После победы ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре балла. «Зенит» с 12 очками занимает четвёртую строчку. Выше петербургской команды расположился московский «Спартак», у которого 13 очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с казанским «Рубином», а «Зенит» примет московский «Локомотив». Оба матча запланированы на 12 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал о первой потере очков «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ. Команда упустила преимущество в два мяча в матче с «Крыльями Советов» и завершила встречу в Самаре со счётом 2:2.