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Опубликовано 5 сентября, 14:31

Схватил мяч и сцепился с игроком: Семак оказался в центре потасовки с ЦСКА

Семак получил жёлтую карточку после стычки с игроком ЦСКА

Сергей Семак. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Сергей Семак. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказался участником конфликта в начале матча с ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги. Инцидент произошёл на седьмой минуте встречи в Санкт-Петербурге.

Ситуация возникла у боковой линии: Семак попытался завладеть мячом, который был нужен защитнику армейцев Жоао Виктору для ввода из аута. После столкновения между тренером и футболистом началась массовая потасовка с участием игроков обеих команд.

Арбитр наказал участников эпизода жёлтыми карточками. После конфликта Семак на некоторое время покинул техническую зону и отправился в подтрибунное помещение, однако затем вернулся к скамейке команды.

Матч «Зенит» — ЦСКА проходит в рамках седьмого тура РПЛ сезона-2026/27. Встреча стала одной из центральных игр тура.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом резонансном эпизоде в Российской премьер-лиге. Во время матча «Крылья Советов» — «Краснодар» команда из Самары сумела отыграться после двух пропущенных мячей и лишила соперника победы.

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Юрий Лысенко
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