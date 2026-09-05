Схватил мяч и сцепился с игроком: Семак оказался в центре потасовки с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказался участником конфликта в начале матча с ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги. Инцидент произошёл на седьмой минуте встречи в Санкт-Петербурге.

Ситуация возникла у боковой линии: Семак попытался завладеть мячом, который был нужен защитнику армейцев Жоао Виктору для ввода из аута. После столкновения между тренером и футболистом началась массовая потасовка с участием игроков обеих команд.

Арбитр наказал участников эпизода жёлтыми карточками. После конфликта Семак на некоторое время покинул техническую зону и отправился в подтрибунное помещение, однако затем вернулся к скамейке команды.

Матч «Зенит» — ЦСКА проходит в рамках седьмого тура РПЛ сезона-2026/27. Встреча стала одной из центральных игр тура.

Ранее Life.ru рассказывал о другом резонансном эпизоде в Российской премьер-лиге. Во время матча «Крылья Советов» — «Краснодар» команда из Самары сумела отыграться после двух пропущенных мячей и лишила соперника победы.