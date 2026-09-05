Дикиджи выиграл турнир Kinoshita Group Cup в Токио

Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 265,68 балла. В произвольной программе Дикиджи чисто исполнил четыре четверных прыжка, включая каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

Второе место занял японец Сюн Сато, третьим стал россиянин Евгений Семененко, показавший в произвольной программе результат 253,30 балла. Российский фигурист Пётр Гуменник, выступавший в феврале на Олимпиаде в Италии, занял шестое место. Он совершил впечатляющий рывок после провала в короткой программе, где был лишь 13-м .

Ранее Life.ru рассказывал, что Пётр Гуменник неудачно выступил в короткой программе на турнире в Токио, допустив несколько грубых ошибок, но затем блестяще откатал произвольную программу, исполнив пять четверных прыжков .