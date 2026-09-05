«Краснодар» драматично упустил победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

«Краснодар» впервые в сезоне потерял очки в Российской премьер-лиге, сыграв вничью с «Крыльями Советов» со счётом 2:2. Матч седьмого тура турнира прошёл в Самаре.

Гости уверенно начали встречу и уже к 17-й минуте получили преимущество в два мяча. Сначала Джон Кордоба открыл счёт, а затем Жоау Батчи удвоил преимущество краснодарцев.

После перерыва «Крылья Советов» смогли переломить ход игры. Амар Рахманович на 55-й минуте сократил отставание, а за несколько минут до конца встречи оформил дубль и сравнял счёт.

Ничья стала первой потерей очков для «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ. При этом команда сохранила статус одного из лидеров чемпионата.

«Крылья Советов» после этого результата продолжили борьбу за улучшение положения в турнирной таблице. Следующие матчи команды проведут уже в рамках календаря сезона-2026/27.

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