Сперцян поучаствовал в семи голах «Аль-Ахли» за семь матчей в Саудовской Аравии

Экс-полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил «Аль-Рияду» и закрепил статус одного из самых эффективных новичков чемпионата Саудовской Аравии.

Хавбек вновь отличился за «Аль-Ахли» в чемпионате страны. В домашнем матче пятого тура против «Аль-Рияда» армянской полузащитник отметился забитым мячом, став автором третьего гола своей команды в текущем сезоне лиги.

Для Сперцяна эта встреча стала седьмой в составе нового клуба. За это время экс-хавбек «Краснодара» принял непосредственное участие в семи голевых эпизодах «Аль-Ахли»: на его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи. Такая статистика делает его одним из самых продуктивных легионеров на старте саудовского первенства.

Напомним, Сперцян перешёл в саудовский клуб из «Краснодара» в июле. Сумма сделки составила 25 млн евро. Футболист провёл в составе российской команды 185 матчей, в которых набрал 102 результативных действия (58 голов + 44 ассиста) и стал вторым бомбардиром в истории клуба.