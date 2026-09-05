Игроки «Нижнего Новгорода» не прилетели на матч с «Сочи» из-за закрытого неба
Обложка © пресс-служба ФК «Нижний Новгород»
Матч десятого тура Первой лиги между «Сочи» и «Нижним Новгородом» оказался под угрозой переноса. Гости не смогли вовремя отправиться на выездную игру, сообщила пресс-служба нижегородского клуба.
Команда планировала вылететь 4 сентября. Однако из-за временных ограничений на приём самолётов в аэропорту Сочи рейс задержали. В «Нижнем Новгороде» допустили, что встречу придётся провести в другой день, однако официального решения пока не выносилось.
Игра по-прежнему указана в календаре на 5 сентября. Она должна начаться на стадионе «Фишт» в 17:00 по московскому времени. После девяти туров нижегородцы лидируют в Первой лиге с 22 очками. «Сочи» набрал 19 баллов и занимает третью строчку.
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