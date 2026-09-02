«Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил группу D в Кубке России

«Ростов» победил московский ЦСКА в матче третьего тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счёт удалось открыть только во втором тайме. На 75-й минуте отличился Имран Азнауров, а спустя десять минут Данила Прохин забил второй мяч и закрепил преимущество ростовской команды.

Для «Ростова» матч стал примечательным сразу по нескольким причинам. 22-летний вратарь Даниил Голиков впервые вышел за основную команду клуба, а защитник Виктор Мелехин провёл свой 150-й матч в составе ростовчан.

ЦСКА потерял одного из игроков уже в начале встречи. Защитник Милан Гайич был вынужден покинуть поле из-за травмы.

После трёх туров «Ростов» занимает первое место в группе D, набрав 9 очков. Вторую строчку занимает тольяттинский «Акрон» с 5 баллами, а ЦСКА и московский «Локомотив» имеют по 2 очка.

Следующий матч между ЦСКА и «Ростовом» в рамках турнира состоится 14 сентября в Москве.

Ранее Life.ru писал, что казанский «Рубин» в День города, который ежегодно отмечается в Казани 30 августа, одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче шестого тура РПЛ. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счётом 3:1. Для «Рубина» эта победа стала первой домашней в нынешнем чемпионате России. Ранее казанцы на своём поле уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).