Казанский «Рубин» в День города одержал победу над махачкалинским «Динамо»

Казанский «Рубин» в День города, который ежегодно отмечается в Казани 30 августа, одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче шестого тура РПЛ. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счётом 3:1.

После перерыва команды обменялись голами. На 62-й минуте Илья Рожков вывел «Рубин» вперёд, однако через 11 минут Миро реализовал пенальти и сравнял счёт. В концовке хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Александара Юкича на 87-й минуте, а уже в добавленное время Богдан Йочич установил окончательный результат.

Для «Рубина» эта победа стала первой домашней в нынешнем чемпионате России. Ранее казанцы на своём поле уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

После шести туров «Рубин» набрал девять очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. Столько же баллов у махачкалинского «Динамо», расположившегося на восьмой позиции.

2 сентября обе команды проведут матчи Кубка России: «Рубин» в гостях встретится с «Оренбургом», а «Динамо» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом». В следующем туре РПЛ 6 сентября махачкалинцы примут московскую «Родину», а днём позже «Рубин» дома встретится с грозненским «Ахматом».

В другом матче тура московский «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча на «Лукойл-Арене» завершилась со счётом 1:1.