«Балтика» разгромила «Родину» в первом матче без Талалаева

Калининградская «Балтика» разгромила московскую «Родину» со счётом 3:0 в шестом туре Российской премьер-лиги. Матч прошёл в Химках, где столичный клуб проводит домашние встречи.

Счёт на 22-й минуте открыл Айман Мурид. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Чинонсо Оффор, отличившийся на 74-й минуте, а окончательный результат на 85-й установил Максим Петров.

Эта встреча стала для «Балтики» первой после новой дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева. Специалиста отстранили на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 400 тысяч рублей за оскорбительное поведение после игры с «Рубином».

Талалаев наблюдал за встречей с трибуны. Его отсутствие не помешало калининградцам одержать крупнейшую победу в текущем сезоне чемпионата.

После шести туров «Балтика» набрала 10 очков и поднялась на пятое место. У «Родины» осталось четыре балла — команда идёт 13-й.

В следующем туре 6 сентября «Балтика» примет московский «Локомотив», а «Родина» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». До этого обе команды проведут матчи Кубка России.

Ранее Life.ru сообщал о четырёхматчевой дисквалификации Андрея Талалаева. Поводом стал неприличный жест тренера в сторону трибун после отменённого гола в матче «Балтики» с «Рубином». КДК РФС учёл, что подобные нарушения со стороны специалиста происходили и раньше, и дополнительно оштрафовал его на 400 тысяч рублей. Теперь Талалаев пропускает встречи с «Родиной», «Факелом», «Локомотивом» и «Зенитом».