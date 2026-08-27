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27 августа, 15:25

Тренера «Балтики» второй раз за полгода дисквалифицировали на четыре матча РПЛ

Тренера «Балтики» Талалаева дисквалифицировали на 4 игры РПЛ за неприличный жест

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев пропустит четыре матча Российской премьер-лиги после решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Специалиста также оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Поводом стал эпизод гостевого матча с казанским «Рубином», завершившегося со счётом 1:1. После гола Чинонсо Оффора, который впоследствии отменили, Талалаев показал нецензурный жест в сторону конкретных людей на трибуне.

Позже тренер объяснил, что таким образом якобы хотел показать руководителю клуба уверенность в том, что «Балтика» не проиграет.

В КДК подчеркнули, что при выборе наказания учли повторность нарушения. За последний год Талалаев уже несколько раз привлекался к дисциплинарной ответственности за оскорбительное поведение, в том числе за аналогичный жест.

В прошлом сезоне специалист получал дисквалификации после матчей со «Спартаком» и ЦСКА — на три и четыре игры соответственно.

Теперь Талалаев не сможет находиться на скамейке во встречах с «Родиной», «Факелом», «Локомотивом» и «Зенитом».

«Балтика» и «Рубин» завершили матч пятого тура РПЛ ничьей
«Балтика» и «Рубин» завершили матч пятого тура РПЛ ничьей

Ранее Талалаев уже получал серьёзное наказание от КДК РФС. В марте Life.ru писал о его удалении после потасовки в матче «Балтики» с ЦСКА, а позднее тренера отстранили на четыре встречи. Ещё раньше, после игры со «Спартаком», специалист получил красную карточку за оскорбительный жест.

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Наталья Демьянова
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