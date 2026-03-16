КДК рассмотрит удаление Талалаева и Челестини в матче «Балтика» — ЦСКА

Скандальная концовка матча между «Балтикой» и ЦСКА станет предметом разбирательства в Российском футбольном союзе. Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева и его коллеги из московского клуба Фабио Челестини, сообщили в пресс-службе РФС.

Оба специалиста уже получили приглашение на заседание. Помимо тренеров, комитет оценит поведение наставника балтийцев Юрия Нагайцева, а также серию нарушений со стороны игроков команды. Внимание КДК привлекли пять предупреждений футболистов, одно удаление официального лица клуба и эпизод с его неспортивным поведением.

Поводом для массовой потасовки, случившейся в конце встречи, стал поступок Талалаева. Вместо того чтобы вернуть мяч игрокам ЦСКА для ввода аута, тренер «Балтики» демонстративно выбил его на трибуны. Этот жест мгновенно спровоцировал конфликт. Защитник армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего на поле завязалась стычка с участием игроков и тренерских штабов. Её итогом стало удаление обоих наставников.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо на официальном сайте клуба жёстко высказался об удалении Фабио Челестини в матче с «Балтикой». По его словам, тренер вышел успокаивать игроков, когда команды были почти в полных составах, но его дважды толкнули, и в итоге он получил красную карточку. Брейдо заявил, что клуб «взбешён» и крайне недоволен ситуацией.