«Балтика» и «Рубин» завершили матч пятого тура РПЛ ничьей

В матче пятого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» на домашнем стадионе «Ростех-Арена» сыграла вничью 1:1 с казанским «Рубином».

Гости открыли счёт уже на восьмой минуте. Нападающий «Рубина» Жак Сиве воспользовался моментом и вывел казанскую команду вперёд.

«Балтика» долго не могла отыграться, но в самой концовке встречи хозяева всё же добились своего. На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Сергей Варатынов отправил мяч в ворота соперника и установил окончательный счёт.

После этой игры калининградцы поднялись на шестое место в таблице РПЛ. Команда набрала семь очков после пяти туров, а «Рубин» с шестью баллами расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Балтика» 30 августа сыграет на выезде с московской «Родиной», а «Рубин» в тот же день примет махачкалинское «Динамо».

Ранее Российский футбольный союз подтвердил проведение товарищеского матча сборных России и Ирана. Встреча состоится 29 сентября в Казани, детали с билетами и временем начала игры организаторы объявят позже. В 2026 году национальная сборная России приняла участие в пяти товарищеских встречах, по итогам которых зафиксировано три победы, одна ничья и одно поражение. Следующее международное «окно» для проведения матчей открыто с 21 сентября по 6 октября. В рамках данного периода регламент позволяет сборным организовать до четырех игр.