Персы едут в Казань: РФС объявил о дате товарищеского матча с Ираном

Российский футбольный союз официально подтвердил проведение товарищеской встречи между сборными России и Ирана. Игра состоится 29 сентября в Казани.

Информация о времени начала матча и порядке реализации билетов будет опубликована на официальных ресурсах РФС позднее.

По итогам группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике сборная Ирана завершила выступление в турнире. Команда, сыгравшая все три матча вничью, заняла третью строчку в группе G и не сумела квалифицироваться в стадию плей-офф.

В 2026 году национальная сборная России приняла участие в пяти товарищеских встречах, по итогам которых зафиксировано три победы, одна ничья и одно поражение. Следующее международное «окно» для проведения матчей открыто с 21 сентября по 6 октября. В рамках данного периода регламент позволяет сборным организовать до четырех игр.

А ранее сообщалось, что первый матч Лионеля Месси после смерти отца завершился поражением «Интер Майами» и вылетом команды из Кубка лиг. Американский клуб уступил мексиканскому «Леону» со счётом 2:3.