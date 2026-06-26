Ещё одна футбольная сборная хочет сыграть товарищеский матч с Россией

Сборная по футболу Филиппин может сыграть товарищеский матч с российской командой. Подобное предложение озвучил президент филиппинского Национального спортивного комитета Абрахам Толентино в беседе с журналистом «Матч ТВ».

«Мы готовы и будем рады сыграть товарищеский матч с Россией. Готовы приехать в Россию. В этом году много слотов уже занято. Возможно, удастся сыграть осенью после чемпионата мира», — подчеркнул он.

Напомним, российские футбольные команды отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года. Сейчас наши спортсмены играют серии товарищеских матчей. Так, в начале июня российская сборная обыграла Тринидад и Тобаго со счётом 3:0. Игра прошла в Калининграде и собрала 27 617 зрителей.