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26 июня, 12:07

Ещё одна футбольная сборная хочет сыграть товарищеский матч с Россией

Сборная Филиппин по футболу может провести товарищеский матч с Россией

Игроки сборной России по футболу. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Игроки сборной России по футболу. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Сборная по футболу Филиппин может сыграть товарищеский матч с российской командой. Подобное предложение озвучил президент филиппинского Национального спортивного комитета Абрахам Толентино в беседе с журналистом «Матч ТВ».

«Мы готовы и будем рады сыграть товарищеский матч с Россией. Готовы приехать в Россию. В этом году много слотов уже занято. Возможно, удастся сыграть осенью после чемпионата мира», — подчеркнул он.

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Напомним, российские футбольные команды отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года. Сейчас наши спортсмены играют серии товарищеских матчей. Так, в начале июня российская сборная обыграла Тринидад и Тобаго со счётом 3:0. Игра прошла в Калининграде и собрала 27 617 зрителей.

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Татьяна Миссуми
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