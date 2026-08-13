Первый матч после смерти отца обернулся для Месси вылетом из Кубка лиг
Лионель Месси. Обложка © ТАСС / AP / Frank Franklin II
Первый матч Лионеля Месси после смерти отца завершился поражением «Интер Майами» и вылетом команды из Кубка лиг. Американский клуб уступил мексиканскому «Леону» со счётом 2:3.
Аргентинский нападающий вышел на замену после перерыва, но не отметился результативными действиями. «Интер Майами» дважды выходил вперёд благодаря голам Даниэля Пинтера на 42-й минуте и Янника Брайта на 53-й. У «Леона» дубль оформил Даниэль Арсила, отличившийся на 50-й и 83-й минутах, ещё один мяч забил Хуан Пабло Домингес на 61-й.
Отец футболиста Хорхе Месси скончался 8 августа в одной из больниц Росарио после продолжительной болезни. Ему было 68 лет. После утраты Месси приостановил выступления за клуб и пропустил встречу с мексиканским «Монтерреем». После похорон отца футболист решил вернуться в расположение «Интер Майами».
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