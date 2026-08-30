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Регион
30 августа, 17:02

«Спартак» не смог победить «Оренбург» и впервые сыграл вничью в этом сезоне РПЛ

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в шестом туре Российской премьер-лиги. Встреча на «Лукойл-Арене» завершилась со счётом 1:1. Гости вышли вперёд на 66-й минуте благодаря голу Руслана Куля. Через десять минут Мирлинд Даку реализовал пенальти и восстановил равенство.

Для албанского форварда этот мяч стал первым в составе красно-белых. Нападающий перешёл в московский клуб из казанского «Рубина» 6 августа. «Спартак» впервые в нынешнем сезоне РПЛ поделил очки с соперником. После шести туров команда набрала 13 баллов и занимает второе место в таблице.

«Оренбург» завершил вничью четвёртый матч чемпионата подряд и с семью очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре 6 сентября москвичи встретятся в гостях с «Динамо», а оренбуржцы примут «Акрон».

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Ранее «Спартак» раскрыл, какую травму Руслан Литвинов получил в матче против «Зенита». У полузащитника диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Он повредил ногу во время борьбы с представителем «сине-бело-голубых» Густаво Мантуаном.

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Татьяна Миссуми
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