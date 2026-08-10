Экс-капитан «Спартака» продаёт дом у воды под Красногорском за 670 млн

Бывший футболист Денис Глушаков решил продать загородный особняк в деревне Глухово под Красногорском. За недвижимость экс-капитан «Спартака» рассчитывает получить 670 млн рублей. Об этом сообщил Mash.

Глушаков выставил особняк под Красногорском на продажу за 670 млн рублей. Фото © Telegram / Mash

Объект появился на рынке ещё в июне 2026 года. Сейчас потенциальным покупателем недвижимости заинтересовался один из московских миллионеров, однако сделка пока не состоялась. Жилой дом площадью 232 квадратных метра дополняет терраса размером 58 квадратов. Внутри остаётся вся мебель, которую бывший спортсмен самостоятельно подбирал и привозил для семьи.

Глушаков выставил особняк под Красногорском на продажу за 670 млн рублей. Фото © Telegram / Mash

На территории также расположены баня площадью 97 квадратных метров и отдельный автомобильный навес на 89 квадратов. Участок находится на первой линии у воды. Благоустройством территории уже занялись до продажи: здесь оборудовали места для отдыха с лежаками, разбили клумбы и установили батут. Поэтому новому владельцу не потребуется отдельно тратиться на обустройство участка.

Особняк возвели в 2024 году, после чего Глушаков перебрался туда вместе с семьёй. Теперь экс-футболист решил сменить место жительства и уже присмотрел другой вариант. Пока покупатель не найден, бывший игрок продолжает жить в выставленном на продажу доме. Недвижимость рассматривается также как инвестиционный актив, что стало одной из причин установленной цены в 670 млн рублей.

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