Судебные тяжбы привели к продаже: Волочкова рассказала о потере квартиры в Петербурге

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала о затяжном судебном разбирательстве с управляющей компанией, которое вынудило её продать квартиру в Санкт-Петербурге. По словам балерины, инцидент с затоплением жилья произошёл несколько лет назад, а виной всему стала недобросовестная работа коммунальщиков.

«Была проведена независимая экспертиза, чтобы установить масштаб повреждений. На основании этих экспертиз началось это судебное разбирательство. Но в итоге восстанавливать квартиру мне пришлось за свои деньги», — рассказала балерина в беседе с Общественной службой новостей.

Суд обязал управляющую компанию выплатить Волочковой более 5 миллионов рублей, однако деньги так и не поступили. Артистка пояснила, что решение было принято около двух лет назад, но представители УК ссылаются на нехватку средств, хотя адвокаты знаменитости располагают документами, опровергающими это.

«Мне пришлось продать свою самую любимую квартиру в Питере. Для меня это был крайне тяжёлый шаг. А управленческая компания всё ещё затягивает и не отдаёт деньги», — подчеркнула Волочкова.

В настоящее время исполнительное производство приостановлено. Балерина добавила, что управляющая компания делает всё возможное, чтобы избежать выплат, и выразила надежду на справедливость, хотя восстановить утраченное жильё уже невозможно.