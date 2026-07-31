Волочкова решилась на пересадку волос с головы на брови

Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников новыми экспериментами со своей внешностью. После недавнего появления на VK Fest, где балерина высказалась о своей известности, заявив, что хочет быть на слуху не за счёт громкости, а благодаря делам и поступкам, она объявила о предстоящей пересадке бровей.

В своём блоге знаменитость рассказала о визите в специализированную клинику, где её впечатлила методика трансплантации. Артистка сообщила, что согласилась на безоперационную процедуру, в ходе которой волоски для бровей будут брать из её собственной головы.

«Я согласилась на технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы. Это безоперационная процедура. После Мальдив», — рассказала знаменитость.

Волчкова не впервые прибегает к радикальным бьюти-преображениям, однако на пересадку бровей она решилась впервые.

Ранее заслуженная артистка России Анастасия Волочкова обратилась к молодым людям, публикующим в соцсетях посты и мемы с её участием. Она пожелала им не жалеть сил на пути к целям, сохранять доброту и милосердие, быть добропорядочными и идти к достижениям светлым путём. Она также призвала их беречь близких.