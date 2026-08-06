«Началось в колхозе утро»: Волочкова рассекретила нового приятеля, которому нет даже 30-и

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла слухи о романе с молодым брюнетом, с которым неоднократно появлялась на светских мероприятиях. Балерина заявила, что их связывают исключительно близкие дружеские отношения.

«Началось в колхозе утро. Этот молодой человек просто мой друг. Зовут его Никита Никитин, ему нет даже 30 лет. Он журналист, радиоведущий», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

По словам бывшей примы Большого театра, она отдыхала на Мальдивах вместе с новым приятелем. Однако романтических отношений между ними нет, а публикации об их предполагаемом романе не соответствуют действительности. Волочкова добавила, что сама сообщит журналистам, когда решит выйти замуж.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову. Балерина подчеркнула, что в своё время мечтала возобновить с ним отношения.