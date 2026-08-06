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6 августа, 07:13

«Началось в колхозе утро»: Волочкова рассекретила нового приятеля, которому нет даже 30-и

Анастасия Волочкова рассказала о новом друге, молодом журналисте Никите Никитине

Обложка © АГН «Москва» / Тихонова Пелагия

Обложка © АГН «Москва» / Тихонова Пелагия

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла слухи о романе с молодым брюнетом, с которым неоднократно появлялась на светских мероприятиях. Балерина заявила, что их связывают исключительно близкие дружеские отношения.

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«Началось в колхозе утро. Этот молодой человек просто мой друг. Зовут его Никита Никитин, ему нет даже 30 лет. Он журналист, радиоведущий», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

По словам бывшей примы Большого театра, она отдыхала на Мальдивах вместе с новым приятелем. Однако романтических отношений между ними нет, а публикации об их предполагаемом романе не соответствуют действительности. Волочкова добавила, что сама сообщит журналистам, когда решит выйти замуж.

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Ранее Анастасия Волочкова призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову. Балерина подчеркнула, что в своё время мечтала возобновить с ним отношения.

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Борис Эльфанд
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