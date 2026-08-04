Волочкова впервые за долгое время рассказала о состоянии отца после инсульта

79-летний отец Анастасии Волочковой по-прежнему испытывает серьёзные проблемы со здоровьем после перенесённого инсульта. О его состоянии балерина рассказала Пятому каналу.

Волочкова рассказала о состоянии отца после инсульта. Видео © Пятый канал

«Папе очень плохо, ему 79 лет. И он после инсульта не может оправиться», — поделилась артистка.

Волочкова прилетела в Санкт-Петербург и сначала навестила мать. В ближайшее время она планирует встретиться и с отцом.

Юрий Волочков перенёс инсульт более десяти лет назад. После болезни у него оказалась парализована правая сторона тела, кроме того, мужчина почти лишился речи.

Балерина регулярно приезжает к родителю и помогает ему в восстановлении.

Ранее Life.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова после почти года разлуки встретилась в Санкт-Петербурге с дочерью Ариадной и её мужем Никитой. По словам балерины, между ними была не война, а недопонимание. Артистка призналась, что обиделась на близких из-за отсутствия поддержки во время лечения травмированной ноги. На встрече родственники попросили друг у друга прощения и смогли помириться.