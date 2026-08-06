Дом детства Нила Армстронга выставили на продажу за $430 тысяч

Дом в американском городе Вапаконета, где прошло детство первого человека, побывавшего на Луне, Нила Армстронга, выставили на продажу. Стоимость исторического объекта оценивается в 430 тысяч долларов, сообщает Associated Press.

Здание было построено в 1908 году и находится на Бентон-стрит — в родном городе астронавта в штате Огайо. Именно здесь юный Армстронг увлекался авиацией: создавал модели самолётов, проводил эксперименты с аэродинамикой и готовился к первым полётам.

Дом детства Нила Армстронга. Фото © Х / Cleveland 19 News

В 16 лет будущий астронавт получил пилотское удостоверение, а спустя два десятилетия вошёл в историю, став командиром миссии «Аполлон-11» и первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Нынешняя владелица дома Карен Майкселл приобрела его в 1988 году и на протяжении почти четырёх десятилетий старалась сохранить его первоначальный вид. За это время в здании побывали несколько астронавтов, включая Базза Олдрина — участника первой лунной экспедиции.

В доме сохранились фотографии, связанные с программой «Аполлон», а также памятные вещи, переданные членами экипажа миссии. При этом объект официально не имеет статуса исторического памятника.

Ранее Life.ru рассказывал, что NASA набирает добровольцев для годовой изоляции на Земле, где будут имитировать условия жизни и работы на Луне и Марсе. Кандидаты должны быть гражданами США или обладателями грин-карты, соответствовать требованиям по возрасту, росту и здоровью, а также пройти медицинский и психологический отбор.