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6 августа, 05:09

Дом детства Нила Армстронга выставили на продажу за $430 тысяч

Нил Армстронг. Обложка © ТАСС / Юрий Белинский, Олег Пороховнико

Нил Армстронг. Обложка © ТАСС / Юрий Белинский, Олег Пороховнико

Дом в американском городе Вапаконета, где прошло детство первого человека, побывавшего на Луне, Нила Армстронга, выставили на продажу. Стоимость исторического объекта оценивается в 430 тысяч долларов, сообщает Associated Press.

Здание было построено в 1908 году и находится на Бентон-стрит — в родном городе астронавта в штате Огайо. Именно здесь юный Армстронг увлекался авиацией: создавал модели самолётов, проводил эксперименты с аэродинамикой и готовился к первым полётам.

Дом детства Нила Армстронга. Фото © Х / Cleveland 19 News

Дом детства Нила Армстронга. Фото © Х / Cleveland 19 News

В 16 лет будущий астронавт получил пилотское удостоверение, а спустя два десятилетия вошёл в историю, став командиром миссии «Аполлон-11» и первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Нынешняя владелица дома Карен Майкселл приобрела его в 1988 году и на протяжении почти четырёх десятилетий старалась сохранить его первоначальный вид. За это время в здании побывали несколько астронавтов, включая Базза Олдрина — участника первой лунной экспедиции.

В доме сохранились фотографии, связанные с программой «Аполлон», а также памятные вещи, переданные членами экипажа миссии. При этом объект официально не имеет статуса исторического памятника.

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Артём Гапоненко
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