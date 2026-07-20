Нынешние сложности NASA с возвращением человека на Луну доказывают, что никакой высадки в 1969–1972 годы не было. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал американский кинематографист и известный критик программы «Аполлон» Барт Сибрел.

Он сослался на переносы миссий Artemis и заявления о необходимости дополнительных испытаний перед созданием лунной базы.

«Если бы они могли добраться до Луны с первой попытки, располагая вычислительной силой в миллион раз меньше, чем у современного смартфона, мы бы были на Марсе десять лет спустя, а сейчас покоряли бы другие солнечные системы», — полагает Сибрел.

По его версии, сомнения вызывают также фотографии, видеозаписи и уровень радиационной защиты того времени. Однако эти утверждения противоречат официальным данным: США сообщили о шести высадках в рамках программы «Аполлон», во время которых на поверхность Луны ступили 12 астронавтов, включая Нила Армстронга и Базза Олдрина.

Сибрел считает, что неспособность быстро повторить прежний результат свидетельствует о несоответствии между официальной историей и современными возможностями NASA.

Ранее Life.ru рассказывал, что NASA набирает добровольцев для годовой изоляции на Земле, где будут имитировать условия жизни и работы на Луне и Марсе. Кандидаты должны быть гражданами США или обладателями грин-карты, соответствовать требованиям по возрасту, росту и здоровью, а также пройти медицинский и психологический отбор.