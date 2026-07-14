И снятся нам водоросли у дома: Креветок начали готовить к роли еды на Луне и Марсе

Японские учёные подтвердили, что молодые ракообразные способны питаться в условиях, имитирующих микрогравитацию. Эксперимент провели специалисты Окаямского университета науки в рамках проекта по созданию аквакультурных ферм на Луне и Марсе. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи рассчитывают выращивать рыбу и креветок непосредственно на космических базах. Перевозить взрослых особей слишком сложно, поэтому на орбиту планируют отправлять икру, личинок или молодь, однако ранее было неизвестно, смогут ли они нормально принимать пищу.

Для проверки команда разработала скоростной клиностат. Обычные установки не подходили: рыбы успевали восстановить положение тела и перемещались к центру ёмкости. Новое устройство вращается настолько быстро, что животные не могут сориентироваться в пространстве. С его помощью специалистам удалось снять кормление молодых креветок и выявить изменения в работе ряда генов. Затем опыты повторили на артемиях длиной около миллиметра.

В течение четырёх дней ракообразные продолжали поедать микроводоросль тетрасельмис даже при имитации невесомости. Результаты могут помочь в создании замкнутых систем производства пищи для будущих лунных и марсианских миссий.

Ранее испанские астрофизики впервые обнаружили в межзвёздном пространстве сахар эритрулозу, которая могла образоваться на частицах космической пыли при температуре около –250°C. Учёные считают, что подобные органические соединения могли попадать на молодые планеты с кометами и астероидами, создавая условия для появления первых биомолекул и возможного зарождения жизни.