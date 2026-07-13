Учёные нашли в центре Млечного Пути сахар, который есть в малине и лосьонах

В огромном облаке пыли и газа в центре Млечного пути учёные обнаружили природный сахар эритрулозу, который также содержится в малине и используется в лосьонах для автозагара. Открытие, сделанное испанскими астрофизиками, показывает, что органические соединения, необходимые для жизни, могут формироваться в межзвёздной среде, сообщает британская газета The Guardian.

Эритрулоза, по-видимому, образуется на микроскопических частицах космической пыли при соединении двух других органических веществ — гликоальдегида и этиленгликоля. Этот процесс происходит при экстремально низких температурах, около –250°C. Затем молекулы могут попадать на планеты вместе с кометами и астероидами.

«Это первый обнаруженный в межзвёздном пространстве сахар, и это важно, потому что это говорит нам о том, что такие сахара встречаются чаще, чем мы думали ранее. Это открывает возможность развития жизни на других мирах аналогично тому, как это произошло на Земле», — заявила доктор Изаскун Хименес-Серра из Испанского центра астробиологии.

Учёные давно пытались понять, как простые сахара оказались на молодой Земле, поскольку в лабораторных условиях их синтез затруднён. Ранее сахара находили в древних метеоритах и на астероиде Бенну, что указывало на их космическое происхождение, однако прямое обнаружение в межзвёздной среде произошло впервые.

По оценкам исследователей, миллионы тонн эритрулозы могли попасть на Землю во время поздней интенсивной бомбардировки, став источником «пребиотических растворов» для синтеза первых биомолекул. Профессор Йошихиро Фурукава из Университета Тохоку отметил, что такой запас органики мог способствовать зарождению жизни, если планетная среда была для этого подходящей.

Ранее астрономы обнаружили химические различия между двумя звёздами в системе HD 81809. Вторая звезда содержит аномально много тяжёлых элементов, включая литий, тогда как её компаньон «химически спокоен», что необычно для двойных систем, формирующихся из одного облака. Учёные считают наиболее вероятным объяснением поглощение планеты массой в 50–75 раз больше Земли, что могло резко изменить состав звезды.