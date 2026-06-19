Астрономы нашли звезду-«каннибала» в далёкой системе

Астрономы обнаружили химические различия между двумя звёздами в системе HD 81809, расположенной примерно в 101 световом году от Земли. Об этом пишет Space.com. По данным исследователей, одна из звёзд системы демонстрирует аномально высокое содержание тяжёлых элементов на поверхности, тогда как её компаньон остаётся «химически спокойным».

В норме двойные звёзды должны иметь практически идентичный состав, поскольку формируются из одного газо-пылевого облака, поясняет автор публикации. Речь идёт о системе HD 81809A и HD 81809B. Именно вторая звезда показывает повышенное содержание элементов, включая литий — редкий для звёздной атмосферы элемент, который обычно быстро разрушается внутри светил.

Руководитель исследования Нуно Моэдас из Технического университета Дании заявил, что это первое подобное наблюдение для двойной системы. По его словам, есть два возможных объяснения: либо звёзды сформировались из разных облаков, либо одна из них пережила необычное событие. Наиболее вероятной версией учёные считают поглощение планеты массой в 50–75 раз больше Земли. Такое событие могло резко изменить химический состав звезды.

Исследователи предполагают, что планета могла быть выброшена с орбиты из-за гравитационного влияния двойной системы и в итоге упала на одну из звёзд, оставив после себя химический «след».

Ранее сообщалось, что сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А, расположенная в центре Млечного Пути, начала выбрасывать вещество в форме космического ветра. К такому выводу пришли учёные Северо-Западного университета США. В ходе работы специалисты обнаружили область в виде конического просветления с чётко очерченными границами. Эта структура соответствует горячему потоку, исходящему от чёрной дыры и увлекающему за собой холодный газ.