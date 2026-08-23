«Спартак» отомстил «Зениту» за Суперкубок и ворвался в лидеры РПЛ

«Спартак» победил «Зенит» 2:0 23 августа 2026 года. Кто забил, обзор матча РПЛ, удаление Глушенкова, травма Литвинова, статистика и история встреч.

Обновлено 24 августа 2026 года

«Спартак» победил «Зенит» со счётом 2:0 в центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла вечером 23 августа 2026 года на «Лукойл Арене» в Москве.

Первый гол состоялся уже на 12-й минуте: после атаки красно-белых и удара Манфреда Угальде мяч оказался в воротах после рикошета от полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса — гол записали как автогол. На 38-й минуте Роман Зобнин удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме «Зенит» отыграться не сумел, а на 88-й минуте остался в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова.

Победа позволила «Спартаку» набрать 12 очков и подняться на второе место в РПЛ, а «Зенит» с девятью баллами после пяти матчей оказался четвёртым. Для красно-белых эта победа стала первой сухой над петербургским клубом в чемпионате России с 2010 года.

Life.ru рассказывает, как прошёл матч «Спартак» — «Зенит» 23 августа 2026 года, кто забил голы, за что удалили Глушенкова, что произошло с Литвиновым и как теперь выглядит история одного из самых принципиальных противостояний российского футбола.

«Спартак» — «Зенит» 23 августа 2026 года: итоговый счёт

«Спартак» — «Зенит» — 2:0.

Матч пятого тура РПЛ состоялся 23 августа на «Лукойл Арене» в Москве.

Голы:

12-я минута — 1:0, Вильмар Барриос, автогол;

38-я минута — 2:0, Роман Зобнин.

На 88-й минуте полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Все мячи хозяева забили ещё до перерыва, а во втором тайме удержали преимущество и не позволили «Зениту» вернуться в игру.

Кто забил в матче «Спартак» — «Зенит»

Счёт был открыт после первого же серьёзного давления «Спартака».

На 12-й минуте красно-белые разыграли угловой. Манфред Угальде отправил мяч в сторону ворот, а после рикошета от игроков гостей он оказался в сетке. В официальной статистике эпизод записан как автогол Вильмара Барриоса.

Второй мяч «Спартак» забил на 38-й минуте. Эсекьель Барко начал атаку через центр, Маркиньос доставил мяч к линии штрафной, а набежавший Роман Зобнин пробил в дальний угол — 2:0.

Именно этот счёт сохранился до финального свистка.

Как прошёл матч «Спартак» — «Зенит»

Перед встречей команды находились практически рядом в таблице: после четырёх туров и у «Зенита», и у «Спартака» было по девять очков.

Однако первый тайм центрального матча тура прошёл с заметным преимуществом хозяев.

«Спартак» агрессивно прессинговал, быстрее переходил из обороны в атаку и не давал сопернику спокойно разыгрывать мяч. Уже в стартовой четверти часа давление привело к первому голу.

После 1:0 команда Хуана Карлоса Карседо не стала садиться глубоко в оборону. Красно-белые продолжили атаковать и ещё до перерыва увеличили преимущество благодаря удару Зобнина.

«Зенит» больше владел мячом, но долго не мог превратить территориальное преимущество в действительно опасные моменты. После матча Сергей Семак признал, что в составе гостей ему было сложно кого-либо выделить со знаком плюс, а Карседо назвал встречу одной из лучших игр своей команды.

Почему «Спартак» победил «Зенит»

Ключевым преимуществом москвичей стала интенсивность игры без мяча.

Фланговые футболисты «Спартака» постоянно помогали обороне, а после потерь красно-белые старались сразу вступать в отбор. Это мешало «Зениту» быстро переходить в атаку и вынуждало гостей проводить значительную часть позиционных розыгрышей далеко от ворот Александра Максименко.

Особенно показателен первый тайм: «Спартак» не только забил дважды, но и практически не позволил «Зениту» создать сопоставимые по опасности моменты.

Карседо после матча отметил компактность своей команды и назвал игру одной из лучших при нём. Спортивные обозреватели также отмечали, что москвичи выглядели быстрее и агрессивнее соперника.

За что удалили Максима Глушенкова

Концовку матча «Зенит» провёл вдесятером.

На 88-й минуте Максим Глушенков получил вторую жёлтую карточку после эпизода с полузащитником «Спартака» Игорем Дмитриевым.

Для игрока карточка стала второй в матче, поэтому арбитр Инал Танашев удалил его с поля.

Сергей Семак после встречи заявил, что не согласен с решением и считает, что Глушенков не заслуживал ни первой, ни второй карточки. Однако на итоговый результат удаление уже практически не повлияло: к этому моменту «Спартак» вёл 2:0.

Что случилось с Русланом Литвиновым

Одним из неприятных эпизодов матча для победителей стала травма Руслана Литвинова.

На 54-й минуте полузащитник «Спартака» получил повреждение правой ноги в эпизоде с Густаво Мантуаном. Литвинов не смог самостоятельно продолжить игру и покинул поле с помощью медицинского персонала.

Вместо него вышел Даниил Денисов.

Сразу после матча повреждение выглядело тревожно, однако предварительные оценки оказались более оптимистичными. Хуан Карседо отдельно отметил характер Литвинова, назвав футболиста бойцом.

Карпукас дебютировал за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Ещё одним заметным событием встречи стал дебют Артёма Карпукаса за петербургский клуб.

Полузащитник перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива» 21 августа и уже через два дня впервые вышел на поле в составе новой команды.

Карпукас появился на поле во втором тайме, однако изменить ход встречи петербуржцам не удалось.

Что значит победа «Спартака» над «Зенитом» для таблицы РПЛ

После пяти матчей у «Спартака» стало 12 очков.

Красно-белые поднялись на второе место и стали ближайшим преследователем «Краснодара», который выиграл все пять стартовых матчей и набрал 15 баллов.

У «Зенита» осталось девять очков. Петербуржцы потерпели второе поражение в пяти стартовых турах и после воскресных матчей занимали четвёртое место.

Верхняя часть таблицы после матча выглядела так:

«Краснодар» — 15 очков;

«Спартак» — 12;

ЦСКА — 11;

«Зенит» — 9.

Пятый тур при этом окончательно завершится только после матча «Балтика» — «Рубин» 24 августа.

«Спартак» впервые с 2010 года всухую победил «Зенит» в РПЛ

Результат 2:0 оказался для красно-белых историческим ещё по одной причине.

«Спартак» впервые с 2010 года обыграл «Зенит» в чемпионате России, не пропустив ни одного мяча.

Предыдущая такая победа состоялась 27 октября 2010 года. Тогда москвичи также оставили свои ворота сухими — 1:0.

За последующие годы «Спартак» побеждал петербуржцев, однако «Зенит» неизменно забивал хотя бы один мяч. Серия закончилась только 23 августа 2026 года.

Что сказали Карседо и Семак после матча

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо остался доволен действиями команды и назвал встречу одной из лучших при нём.

По словам тренера, красно-белые сумели сыграть компактно, выдержали давление соперника и практически не позволили «Зениту» создавать опасные моменты у своих ворот.

Карседо при этом не стал после одной крупной победы объявлять «Спартак» главным фаворитом чемпионской гонки, подчеркнув, что команда получила только три очка и должна сохранять спокойствие.

Сергей Семак был значительно более критичен к игре петербуржцев и после поражения признал, что ему сложно назвать футболиста «Зенита», которого можно было бы выделить в этой встрече со знаком плюс.

Следующие матчи «Спартака» и «Зенита»

В шестом туре РПЛ команды сыграют с разными соперниками.

«Зенит» 29 августа встретится на выезде с «Факелом».

«Спартак» 30 августа примет «Оренбург».

После победы над одним из главных конкурентов красно-белые продолжат погоню за лидирующим «Краснодаром», тогда как «Зениту» необходимо возвращать потерянные очки.

История противостояния «Спартака» и «Зенита»: с чего всё началось

История противостояния двух клубов намного старше Российской премьер-лиги.

Первая официальная встреча будущих принципиальных соперников состоялась 8 августа 1936 года. В 1/8 финала Кубка СССР московский «Спартак» сыграл с ленинградским «Сталинцем» — предшественником современного «Зенита» — и победил со счётом 3:0.

За десятилетия противостояние превратилось в одно из главных в российском футболе.

В чемпионатах России после матча 23 августа 2026 года команды провели уже 65 встреч:

20 побед «Спартака»;

26 побед «Зенита»;

19 ничьих.

Разница забитых мячей — 109:89 в пользу «Зенита».

До игры 23 августа статистика составляла 64 матча, 19 побед «Спартака», 26 побед «Зенита» и 19 ничьих. Победа 2:0 позволила красно-белым немного сократить отставание.

Почему «Спартак» и «Зенит» — принципиальные соперники

Встречи команд часто называют дерби двух столиц, хотя в классическом футбольном понимании дерби это не является: клубы представляют разные города.

Принципиальность складывалась десятилетиями.

«Спартак» был одним из главных символов советского и российского футбола и доминировал в чемпионате страны в 1990-е. В 2000-е и особенно 2010-е главным российским клубом по числу трофеев стал «Зенит».

К обычной спортивной конкуренции добавилось традиционное противостояние Москвы и Петербурга.

Напряжение усиливали и громкие переходы футболистов между клубами. Владимир Быстров успел перейти из «Зенита» в «Спартак», а затем вернуться обратно. Позже из Москвы в Петербург отправились Артём Дзюба и Александр Соболев.

Поэтому почти каждый новый очный матч получает значение, выходящее далеко за пределы трёх очков.

«Зенит» — «Спартак» 1:2 в 1996 году: обвинения в сдаче матча

Одна из самых известных легенд противостояния появилась в концовке чемпионата России 1996 года.

«Зенит» быстро открыл счёт, но затем пропустил дважды и проиграл 1:2. Эта победа позволила «Спартаку» продолжить борьбу за чемпионство и выйти на «золотой матч» против «Алании».

После встречи под подозрением оказался голкипер петербуржцев Роман Березовский. Его действия при пропущенных мячах вызвали обвинения в намеренных ошибках.

Сам вратарь категорически отрицал, что сдавал матч.

Однако спустя десятилетия эта игра по-прежнему занимает особое место среди самых скандальных встреч соперников.

«Щёлковское побоище» 1997 года

30 августа 1997 года конфликт между болельщиками двух команд вышел далеко за пределы стадиона.

Перед матчем в Москве произошла массовая драка фанатов, вошедшая в историю как Щёлковское побоище.

После столкновений последовали массовые задержания. Сам матч затем закончился победой «Спартака» — 2:0.

События конца 1990-х во многом сформировали ту степень фанатской неприязни, которая сопровождает противостояние до сих пор.

Быстров, Голлум и знаменитый баннер 2008 года

Одна из самых эффектных фанатских историй связана с Владимиром Быстровым.

Воспитанник петербургского футбола в 2005 году перешёл из «Зенита» в «Спартак», чем вызвал крайне негативную реакцию части болельщиков сине-бело-голубых.

На матче 16 марта 2008 года фанаты «Зенита» вывесили огромный баннер, на котором Быстров был изображён в виде Голлума из «Властелина колец» со спартаковским ромбом вместо Кольца Всевластья.

Ирония заключалась в том, что уже в следующем году футболист вернулся в «Зенит».

Карпин против Денисова в 2010 году

27 октября 2010 года «Спартак» обыграл «Зенит» 1:0 благодаря позднему пенальти Дмитрия Комбарова.

Но главным событием стал конфликт после финального свистка.

Полузащитник «Зенита» Игорь Денисов вступил в перепалку с главным тренером красно-белых Валерием Карпиным. К спору быстро подключились другие представители команд, и ситуация переросла в потасовку.

Именно эта игра до 23 августа 2026 года оставалась последней сухой победой «Спартака» над «Зенитом» в чемпионате России.

Удаление Эменике за празднование гола в 2012 году

6 мая 2012 года «Спартак» выиграл в Петербурге 3:2.

Одним из центральных эпизодов стало удаление Эммануэля Эменике. После гола форвард отметил его жестом, который арбитр Владимир Казьменко счёл нарушением правил.

Эменике утверждал, что лишь повторил празднование Самюэля Это’О и никого не намеревался оскорблять.

Споры о том решении продолжались ещё долго после матча.

«Зенит» — «Спартак» 5:0 в 2012 году

Всего через три месяца после поражения 2:3 петербуржцы взяли мощный реванш.

11 августа 2012 года «Зенит» разгромил соперника 5:0.

Голы забили Максим Канунников, Владимир Быстров, Роман Широков и дважды Виктор Файзулин.

На тот момент это была одна из самых болезненных страниц российской истории «Спартака» в противостоянии с петербуржцами.

«Спартак» — «Зенит» 4:2 и хет-трик Мовсисяна

10 ноября 2013 года красно-белые выдали один из своих самых ярких матчей против «Зенита».

Александр Кержаков быстро открыл счёт, но затем Юра Мовсисян оформил хет-трик, забив на 33-й, 44-й и 48-й минутах.

Матч закончился победой «Спартака» — 4:2.

«Зенит» — «Спартак» 7:1: крупнейший разгром

24 октября 2021 года произошло крупнейшее поражение «Спартака» в истории чемпионатов России.

«Зенит» разгромил москвичей со счётом 7:1.

Уже к перерыву петербуржцы вели 4:0.

Этот результат остаётся крупнейшей победой «Зенита» над «Спартаком».

Абсолютный рекорд красно-белых в обратную сторону относится ещё к чемпионату СССР: в 1956 году «Спартак» победил ленинградскую команду 6:0.

Массовая драка и шесть красных карточек в 2022 году

27 ноября 2022 года команды встретились в Кубке России.

Основное время закончилось 0:0, но на последних секундах между футболистами началась массовая драка.

Арбитр удалил сразу шестерых игроков: Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома у «Зенита», Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона у «Спартака».

После драки командам ещё пришлось исполнять серию пенальти, которую выиграл «Зенит» — 4:2.

Суперкубок-2026: Соболев забил «Спартаку» и началась новая потасовка

Предыдущая перед матчем 23 августа встреча команд состоялась совсем недавно — 18 июля 2026 года в Суперкубке России.

«Спартак» долго вёл 1:0 после гола Кристофера Мартинса.

Но на 90+8-й минуте бывший нападающий москвичей Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счёт.

Его празднование возле сектора бывшего клуба вызвало новую потасовку.

В серии пенальти «Зенит» оказался точнее — 4:2 — и завоевал Суперкубок.

Всего через пять недель «Спартак» взял реванш уже в чемпионате, победив 2:0.

Последние матчи «Спартака» и «Зенита»

Последние очные встречи выглядят так:

23 августа 2026: «Спартак» — «Зенит» — 2:0 , РПЛ;

«Спартак» — «Зенит» — , РПЛ; 18 июля 2026: «Зенит» — «Спартак» — 1:1, пен. 4:2, Суперкубок России;

«Зенит» — «Спартак» — 1:1, пен. 4:2, Суперкубок России; 8 апреля 2026: «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 6:7, Кубок России;

«Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 6:7, Кубок России; 14 марта 2026: «Зенит» — «Спартак» — 2:0, РПЛ;

«Зенит» — «Спартак» — 2:0, РПЛ; 16 августа 2025: «Спартак» — «Зенит» — 2:2, РПЛ;

«Спартак» — «Зенит» — 2:2, РПЛ; 16 марта 2025: «Спартак» — «Зенит» — 2:1, РПЛ;

«Спартак» — «Зенит» — 2:1, РПЛ; 24 августа 2024: «Зенит» — «Спартак» — 0:0, РПЛ.

Таким образом, в последних пяти официальных встречах к утру 24 августа 2026 года «Спартак» дважды победил в основное время, «Зенит» один раз, а ещё две игры завершились ничьими в основное время и дошли до серии пенальти.

Кто лучший бомбардир матчей «Спартак» — «Зенит»

Лучшим бомбардиром противостояния со стороны «Зенита» остаётся Александр Кержаков — 12 голов.

У «Спартака» рекорд принадлежит сразу двум легендарным футболистам: Никите Симоняну и Галимзяну Хусаинову — по восемь мячей.

Существуют и игроки, которые забивали в этом противостоянии за оба клуба. Среди них Артём Дзюба, Владимир Быстров, Павел Погребняк и Александр Соболев.

Главные цифры противостояния «Спартак» — «Зенит»

Первая официальная встреча: 8 августа 1936 года.

Матчей в чемпионате России после игры 23 августа 2026 года: 65.

Побед «Спартака» в РПЛ: 20.

Побед «Зенита»: 26.

Ничьих: 19.

Разница голов: 109:89 в пользу «Зенита».

Крупнейшая победа «Спартака»: 6:0 в 1956 году.

Крупнейшая победа «Зенита»: 7:1 в 2021 году.

Последний матч: 23 августа 2026 года — 2:0 в пользу «Спартака».

Лучший бомбардир «Зенита» в противостоянии:Александр Кержаков — 12 голов.

FAQ

Как сыграли «Спартак» и «Зенит» 23 августа 2026 года?

«Спартак» победил «Зенит» со счётом 2:0 в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Кто забил в матче «Спартак» — «Зенит» 23 августа?

Первый мяч был записан как автогол полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Второй гол забил капитан «Спартака» Роман Зобнин.

Кто получил красную карточку в матче?

На 88-й минуте был удалён футболист «Зенита» Максим Глушенков, получивший вторую жёлтую карточку.

Какое место занимает «Спартак» после победы над «Зенитом»?

После воскресных матчей пятого тура «Спартак» с 12 очками занимает второе место, уступая лидирующему «Краснодару» три балла.

Какое место занимает «Зенит»?

После поражения «Зенит» остался с девятью очками и после воскресных игр находился на четвёртом месте.

Когда «Спартак» до этого побеждал «Зенит» всухую в РПЛ?

До матча 23 августа 2026 года последняя сухая победа «Спартака» над «Зенитом» в чемпионате России была одержана 27 октября 2010 года — 1:0.

Какой самый крупный счёт в истории матчей «Спартак» — «Зенит»?

Крупнейшая победа «Зенита» — 7:1 в 2021 году. Самая крупная победа «Спартака» — 6:0 в чемпионате СССР 1956 года.

Ранее московское «Динамо» одержало вторую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Родину» со счётом 3:1. После пяти туров «Динамо» набрало семь очков и занимает шестое место в таблице РПЛ.