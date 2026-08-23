Полузащитник «Спартака» Литвинов получил травму в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов получил повреждение в матче пятого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Игрок травмировался в борьбе с футболистом петербургской команды Густаво Мантуаном и не смог продолжить встречу. Изначально Литвинова собирались унести с поля на носилках, однако в итоге он покинул газон под руки на 57-й минуте. Вместо него на замену вышел Даниил Денисов.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшему капитану «Торпедо» Александру Полукарову ампутировали часть ноги. Полукаров выступал за московский клуб с 1980 по 1991 год. За 12 лет он провёл в его составе 319 матчей.