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23 августа, 19:20

Полузащитник «Спартака» Литвинов получил травму в матче с «Зенитом»

Руслан Литвинов. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Руслан Литвинов. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов получил повреждение в матче пятого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Игрок травмировался в борьбе с футболистом петербургской команды Густаво Мантуаном и не смог продолжить встречу. Изначально Литвинова собирались унести с поля на носилках, однако в итоге он покинул газон под руки на 57-й минуте. Вместо него на замену вышел Даниил Денисов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что бывшему капитану «Торпедо» Александру Полукарову ампутировали часть ноги. Полукаров выступал за московский клуб с 1980 по 1991 год. За 12 лет он провёл в его составе 319 матчей.

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Артур Лапсаков
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